Açık 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 01.09.2026 09:38

TÜBİTAK 660 personel için başvuruları açıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara, Kocaeli ve Bursa'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı kadrolarda 660 personel istihdam edecek. Personel alımlarında başvuruların bazıları 7 Eylül, bazıları ise 22 Eylül'de sona erecek.

TÜBİTAK 660 personel için başvuruları açıyor

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TÜBİTAK'ın Ankara, Kocaeli (Gebze) ve Bursa'daki birim ve enstitülerinde görev yapmak üzere 660 personel alınacak.

Bu kapsamda, AR-GE personeli (araştırmacı), uzman ve uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik ve destek personeli, AR-GE proje/destek teknisyeni, avukat, memur ile silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarına alım yapılacak.

AR-GE personeli, uzman, teknik personel ve teknisyen kadroları için başvurular, 22 Eylül saat 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadrolarına yönelik başvurular ise 7 Eylül saat 17.00'ye kadar Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak.

ETİKETLER
Tübitak Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Geleceğin elektrikli araçları TEKNOFEST 2026’da piste çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
İran Merkez Bankası Başkanı: İran’ın dövizi var ve hem de yeterince var
10:57
Rusya: Ukrayna'da yakıt, enerji ve askeri sanayi tesisleri ile limanları vurduk
11:01
Türk savunma sanayisi dünya devleriyle yarışıyor
11:03
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
10:58
Atina'da Batı Nil virüsüne karşı ilaçlama
10:54
Yemen hükümeti: Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından Ensari öldürüldü
Sezonun ilk avında "hamsi" bereketi
Sezonun ilk avında "hamsi" bereketi
FOTO FOKUS
Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi
Milli elektrikli hızlı tren saatte 250 kilometreye ulaşarak rekorunu geliştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ