Konyaspor geriden gelerek Trabzonspor'u yendi

Konyaspor ile Trabzonspor, MEDAŞ Konya Büüykşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Trabzonspor öne geçtiği maçı kaybetti. Konyaspor 10 kişi kalan rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Pozuelo ile 87. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 12. dakikada Hamsik kaydetti. Bordo mavililerde Bakasetas, VAR incelemesinin ardından 45+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarı önünde kazanan Konyaspor 45 puana yükselerek yeni bir galibiyet serisi başlattı.

Trabzonspor ise Nenad Bjelica yönetimindeki ikinci maçında da galibiyet çıkaramadı. Kötü gidişatını sürdüren Trabzonspor galibiyet hasretini 5 maça çıkartarak 45 puanda kaldı.

Trabzonspor deplasmanki galibiyet özlemine son vermedi

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 8 dış saha maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1, Corendon Alanyaspor'a 5-0, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 2-0, Demir Grup Sivasspor'a 4-1 kaybetti. Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçında 210 gün sonra dış sahada galibiyet elde edemedi.

Ligin ilk yarısında oynanan Trabzon'da oynana maç 2-2 sona ermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNMELİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Bardhi’nin sağdan arka direğe doğru kullandığı kornerde Trezeguet sert vurdu. Kale önü sağ çaprazında bu topa dokunan Hamsik meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

18. dakikada derin bir pasla savunma arkasına sarkan Trezeguet’nin ceza alanı içi sol çaprazından uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan direkt kaleye sert gönderdiği serbest vuruşta top üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pozuelo’nun vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

35. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında penaltı noktasına doğru gönderilen topa Diouf dokundu. Savunmaya da çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

GOL - 37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Moreno’nun penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Diouf vurdu. Savunmaya çarpan top kale önünde Pozuelo’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

40. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bardhi’nin arka direğe gönderilen topu kontrol edip kaleye gönderdiği pozisyonda kaleci Sehic başarılı oldu.

KIRMIZI KART - TRABZONSPOR 10 KİŞİ - 45+5. dakikada Bakesatas’ın Soner’e yaptığı müdahale sonrası hakem Cihan Aydın VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve Bakasetas’a direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Diouf'un sert şutunda, Bardhi kale çizgisinde topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Diouf'un ortasında defanstan seken topa bekletmeden vuran Pozuelo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82. dakikada Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Diouf'un kafa vuruşunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

GOL - 85. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Kahraman Demirtaş), Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 63 Paz), Michalak (Dk. 46 Mahir Emreli), Pozuelo, Moreno, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Bakasetas, Hamsik (Dk. 87 Markovic), Trezeguet (Dk. 80 Gomez), Bardhi (Dk. 79 Gbamin), Umut Bozok (Dk. 68 Arif Boşluk).

Goller: Dk. 12 Hamsik (Trabzonspor), Dk. 37 Pozuelo, Dk. 85 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Siopis, Dk. 45+3 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 71 Mahir Emreli, Dk. 87 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+5 Bakasetas (Trabzonspor)