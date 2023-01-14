Konyaspor'un rakibi Beşiktaş
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Konyaspor, 1. dakikada Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.
Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş ise hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü. 1-0.
13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir.
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan.
Arabam.com Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Konrad, Bruno, Amir, Zymer, Muhammet Demir, Diouf.
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton, Saïss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Fernandes, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.
Gol: Dk. 1 Mert Günok (kendi kalesine) (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 29 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)
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