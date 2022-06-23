Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'dan kaleye takviye
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, deneyimli kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine yönetici Sami Pirinç de katıldı.
Konyaspor, Karşıyaka altyapısında yetişen ve geçen sezon Bursaspor forması giyen 27 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk ile bonservis bedeli ödemeden 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Erhan Erentürk Konyaspor’umuzda!— Konyaspor (@konyaspor) June 23, 2022
https://t.co/eSWY8g3wMj pic.twitter.com/04TtuY16Nu
Etiketler: Konyaspor Transfer Haberleri
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