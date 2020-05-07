Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İttifak Holding Konyaspor, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı.
"Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında dün Kayacık Tesislerimizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan COVID- 19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır."
Etiketler: koronavirüs testi İttifak Holding KonyasporSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 21:09
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