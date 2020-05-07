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Alanyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs testleri Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 21:09
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