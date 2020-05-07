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Fiorentina'da 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide koronavirüs tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.
İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.
Etiketler: Testi serie a koronavirüs İtalya 1. Futbol Ligi FiorentinaSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 20:37
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