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Medipol Başakşehir antrenmanlara başladı
[Fotoğraf: İHA]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada 3 grup halinde antrenmanlara başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, koşu, pas ve orta-şut organizasyonları yaptı.
Medipol Başakşehir, yarın saat 11.00, 14.00 ve 17.00'de 3 grup halinde yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
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