Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.

Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.