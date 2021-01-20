Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Rahmanovic'i transfer etti
İttifak Holding Konyaspor, Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımlarından FK Sarajevo'da forma giyen Amar Rahmanovic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, on numara ve orta sahada oynayabilen Rahmanovic ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 26 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.
Konyaspor'da 29 numaralı formayı giyecek olan Boşnak futbolcu, FK Sarajevo'da bu sezon 19 maçta 6 gol attı.
Amar Rahmanovic İttifak Holding Konyaspor’umuzda— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 20, 2021
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