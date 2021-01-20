Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'a Alibec'ten kötü haber
[Fotoğraf: DHA-arşiv]
Hes Kablo Kayserispor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucu netlik kazanacak.
"Başakşehir maçında sakatlanan Denis Alibec'in sağlık durumu MR sonucuna göre kesinleşecek olmasına karşın, sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalacağı öngörülüyor."
Alibec, Medipol Başakşehir ile oynanan maçta kendisinin ve takımının ikinci golünü attığı pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Etiketler: Kayserispor
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