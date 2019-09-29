Konyaspor 90+8'de güldü29 Eylül 2019 Pazar 15:39 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 16:11
Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+8. dakikada bulduğu penaltı golü ile 2-1 yendi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un golünü Shengelia (kendi kalesine) atarken, İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 45+1. dakikada Milosevic, 90+8 Marko Jevtovic attı.
Bu sonucun ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 9'a yükseltirken, İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.
İlk Yarı
GOL 9. dakikada konuk ekip öne geçti. Pedro Henrique'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında, Shengelia'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içiresinde topla buluşan Skubic'in gelişini vuruşunda kaleci Lung topu köşeden çıkardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutu direkten auta gitti.
29. dakikada Shengelia'nın uzaktan sert şutunu kaleci Lung güçlükle çıkardı.
GOL 45+1. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Jevtovic ile duvar pasında ceza sahasında topla bulaşan Skuvic, topu Milosevic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Kaynak:TRT SPOR