Konya'da kazanan çıkmadı

Konyaspor ile Fatih Karagümrük, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.

Konyaspor'un golünü 40. dakikada Moreno kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golünü ise 45+3. dakikada Diagne attı.

Ligde 14. beraberliğini alan Konyaspor 50 puana, 12. beraberliğini alan Fatih Karagümrük puanını 48 puana yükseltti.

Bu arada ilk yarının ardından hakemlere itiraz eden Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

23. dakikada Moreno'nun ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Diouf'un zayıf vuruşunda kaleci Viviano, topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Biraschi'nin sağ kanattan ortasında iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

GOL - 39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında topu arka direkte önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

GOL - Dk. 45+3'te konuk ekip eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Michalak'ın ortasında Pozuelo'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

58. dakikada Kerim Frei'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Ozdoev'in sol kale direği önünde şutunda, Adil Demirbağ'a da çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Gökhan Barcın

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Bouchalakis (Dk. 6 Paz), Michalak, Pozuelo (Dk. 74 Muric), Moreno (Dk. 63 Mahir Emreli), Diouf.

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Rodrigues, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 84 Adnan Uğur), Nicholas (Dk. 46 Shukurov), Ozdoev, Lobjanidze, Diagne (Dk. 90 Colin Kazım), Kerim Frei (Dk. 46 Colley).

Sarı kartlar: Dk. 43 Pozuelo, Dk. 45+3 Calvo, Dk. 74 Oğulcan Ülgün (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45 Bruno Rodrigues (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 39 Moreno (Arabam.com Konyaspor), Dk. 45+3 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Branimir Micovic: Bir puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız

Arabam.com Konyaspor'un yardımcı antrenörü Branimir Micovic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok pozisyon bulan, 2-3 gol atabilecek bir Konyaspor olduğunu söyledi.

Micovic, ilk yarı sonlarında yedikleri şansız golle eşitliğin sağlandığını hatırlattı.

"İkinci yarıda da çok net iki pozisyonumuz vardı. Bunu iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama bu konuda başarılı olamadık. Daha sonrasında oyun biraz olsun kontrolümüzden çıktı. Bir puan almış olduk ve bununla yetinmek zorundayız."

Micovic, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in gördüğü kırmızı karta ilişkin soruya yanıt verdi.

"Gerçeği söylemek gerekirse bu konu hakkında düşüncelerim var ama bunu söylemeyeceğim.Takımım ya da ben ceza yiyebilirim. Bu yüzden bu konunun cevabı, bu sorunuzu cevaplamamak oluyor."

Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak da karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını dile getirdi.

Kaymak, yedikleri gole reaksiyon vermeyi başardıklarının altını çizdi.

"Gol yedikten sonra ilk yarı çok iyi başlamadık. Bunun sonucunda da 1-1 berabere bitirdik. İkinci yarı ise tam tersi bir tablo vardı. Gayet iyi bir performans sergiledik. Çok fazla pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. Üç pozisyonumuz vardı, 2'si direklerden döndü. Açıkçası galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Son maç Kasımpaşa, buradan 3 puan alıp, ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz."