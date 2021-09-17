Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2
Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1
Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2
Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2
Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0
Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan): 0-2
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 5-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Jablonec (Çekya) - CFR Cluj (Romanya): 1-0
Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2
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