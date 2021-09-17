Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçlarında ilk hafta maçları sona erdi. İşte alınan sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Spartak Moskova 0 - 1 Legia Varşova
Galatasaray 1 - 0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1 - 1 Olympique Marsilya
Kızılyıldız 2 - 1 Braga
Midtjylland 1- 1 Ludogorets
Real Betis 4 - 3 Celtic
Bayer Leverkusen 2 - 1 Ferencvaros
Rapid Wien 0 - 1 Genk
Dinamo Zagreb 0 - 2 West Ham United
Brondby 0 - 0 Sparta Prag
Rangers 0 - 2 Olympique Lyon
Monaco 1 - 0 Sturm Graz
PSV 2 - 2 Real Sociedad
Leicester City 2 - 2 Napoli
Olympiakos 2 - 1 Antwerp
Eintracht Frankfurt 1 - 1 Fenerbahçe
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Galatasaray
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