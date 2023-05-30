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Spor
AA 30.05.2023 16:30

Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayırdı.

Kocaelispor'da teknik direktör Fırat Gül'le yollar ayrıldı
[AA arşiv]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Gül'le yapılan görüşme neticesinde 31 Mayıs 2023 itibarıyla sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Gül'ün geldiği ilk günden itibaren zaman kavramı gözetmeksizin kulübe hizmet ettiği ve bu sezon kazanılan şampiyonlukta büyük emekleri olduğu aktarılan paylaşımda, Gül ve ekibine teşekkür edildi, kariyerinde başarılar dilendi.


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