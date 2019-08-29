Kocaelispor adeta küllerinden doğdu.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden yeşil siyahlılar borçlarını ödeyerek 10 yıl sonra transfer yasağını kaldırdı.
Taraftarlara müjdeli haberi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez birlikte düzenledikleri basın toplantısıyla verdiler.
Üçüncü Lig ekibinin Başkanı Hüseyin Üzülmez ‘’Misafir olduğumuz alt liglerden kayıpsız geçerek beyfendisi olduğumuz süper lige yükselmek için sabırsızlanıyoruz’’ diye konuştu.
Müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan Kocaelispor, Avrupa kupalarında ülkemizi 14 maçta temsil etti.
12 sezon Süper Lig'de boy gösteren yeşil siyahlılar yaşanan ekonomik kriz sonrası 2013-2014 sezonunda amatör lige düşmüştü.
Bir yıl sonra tekrar üçüncü Lige yükselen Kocaelispor son 3 sezondur alt yapısından yetiştirdiği gençlerle
mücadele ediyordu.
Kaynak: TRT Spor