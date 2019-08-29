MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Putin ile Merkel Suriye meselesini görüştü

Putin ile Merkel Suriye meselesini görüştü

Ekonomi