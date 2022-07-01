Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Klasik Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapılıyor.
Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.
Rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.
Etiketler: Cezayir
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