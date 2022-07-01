Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okay Yokuşlu Celta Vigo'dan ayrıldı
İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, kulübüyle karşılıklı anlaşmayla sözleşmesinin feshettiğini açıkladı.
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'dan ayrıldı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Getafe'de tamamlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Celta Vigo ile 2024 yılının Mayıs ayında sona erecek sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
"Görüşmelerimiz sonucunda RC Celta ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshediyoruz."
Okay Yokuşlu'nun ismi daha önce transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.
July 1, 2022
Etiketler: Transfer Haberleri
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