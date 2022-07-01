Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trezeguet Trabzonspor'da
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Aston Villa’da bulunan Trezeguet’yi kadrosuna kattı.
Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: Transfer Haberleri
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