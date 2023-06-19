Kırkpınar Yağlı Güreşleri son kez eski formatta düzenlenecek

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bu, eski formatta düzenlenecek son Kırkpınar olacak.

Getirilen yeni kriterlerle gelecek yıldan itibaren Kırkpınar'da katılım sayısı sınırlandırılacak ve baş boyunda 32 pehlivan güreşebilecek.

Böylece seyircinin daha çekişmeli, heyecanlı müsabakalar izlemesinin sağlanması, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kalitenin daha da artırılması hedefleniyor.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarında 54 isim çayıra çıkmıştı.

"Lig yağlı güreşe ayrı bir heyecan getirdi"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu sene uygulamaya geçen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk iki etabının Manavgat ve Kocaeli'de yoğun katılımla düzenlendiğini belirten Türkiş, "Her ikisi de çok muazzam mücadelelerin yaşandığı etaplar oldu. Kamuoyunda da ciddi anlamda yankı uyandırdı. Bütün boylarda çok başarılı, heyecanlı güreşler çıktı" dedi.

"Lig, yağlı güreşe ayrı bir heyecan getirdi" diyen Türkiş, şöyle devam etti:

"Ligde puan yarışı sporcular üzerinde muazzam bir etki de yarattı. Birinci etapta Mustafa Taş, İsmail Balaban gibi bazı favori sporcular erken veda etti. İlk etapta Ali Gürbüz, ikinci etapta Orhan Okulu başpehlivan oldu. İkinci etapta İsmail Balaban, Mustafa Taş ve Yusufcan Zeybek'in biraz daha geri döndüğünü gördük. Özellikle Yusufcan Zeybek finale kaldı. Güreşlere seyircinin ilgisi de çok iyiydi. Güreşler TRT Spor da olmak üzere 8 kanaldan canlı yayınlandı. Tribünde de ilgi fazlaydı ama kapasite arzu ettiğimiz gibi çok yüksek değildi. Ama mevcut tribünleri güreşseverler doldurdu."

İlk 24 güreşçi Kırkpınar'a direkt katılacak

İbrahim Türkiş, Kırkpınar'a katılımda ligin büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Türkiye Yağlı Güreş Ligi sonunda ilk 24'te yer alanlar seneye direkt baş boyunda Kırkpınar'a katılacak. Federasyon olarak Kırkpınar'dan önce ön eleme organizasyonu yapacağız. Burada ilk 8'e girenler de Kırkpınar'da yer almaya hak kazanacak. Seneye baş boyunda 32 pehlivan Kırkpınar'a katılacak. Tamamen seçilmiş, en formda pehlivanların katıldığı Kırkpınar izleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiş, Kırkpınar'ın bu sezon eski formatta düzenlenmeye devam edeceğini dile getirerek, "Çünkü bu sezon seçme hakkını oluşturacak elimizde bir kriter yok" şeklinde görüş belirtti.

Puanlama gelecek yıl kalkabilir

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, gelecek yıldan itibaren Kırkpınar'da müsabaka kurallarında da değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Türkiş, "Bu sezon puanlamanın kaldırılmasını teknik olarak tartışmak mümkün değil. Çünkü çok kalabalık, yaklaşık 3 bin civarında pehlivanın gelmesini bekliyoruz. Ama Kırkpınar başpehlivanlık müsabakalarını gelecek yıl puanlama olmadan yapmayı düşünüyoruz. Çünkü katılım 32 başpehlivanla sınırlandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar'da bu yıl da sürprizler olabilir"

Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakalarını yakından takip eden Türkiş, Kırkpınar'da bu yıl da genç güreşçilerin sürpriz yapabileceğini belirtti.

"Sporcular çok formda" diyen Türkiş, şöyle konuştu:

"Çok sayıda genç isim ligde çok zorlayıcı güreşler yapıyor. Gerçekten kıl payı galibiyetler görüyoruz. Kırkpınar'da bu yıl da sürprizler olabilir. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki müsabakalar bunu bize gösteriyor. İki meşhur pehlivanımız birinci oldu ama terse dönebilecek kritik müsabakalar yaşandı. 4-5 genç sporcu çok ciddi çıkış içerisinde. Bunların Kırkpınar'a doğru performansı giderek de artıyor. Sürprize imza atabilecek pehlivanlar var. Bizim eski kemerli olan sporcularımız da oldukça formda."