Kingsley Schindler Süper Lig ekiplerinin listesinde

Türkiye’de transfer sezonu resmi olarak yarın başlıyor. Süper Lig ekiplerinin de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Samsunspor başta olmak üzere birçok taliplisi olan Kingsley Schindler, son olarak Bundesliga’da Köln forması giyerken Adana Demirspor, Samsunspor ve Başakşehir ilgilenmişti. Geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giyen Ganalı futbolcu, takımına 3 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor ekibi oyuncunun durumuyla yakından ilgilenirken, Süper Lig’in yeni takımı Samsunspor'un da oyuncuyla iletişim halinde.

Ayrıca kanat takviyesi için çalışmalarına devam eden Başakşehir de Schindler’in durumunu yakından takip ediyor. Sağ bek arayışı içinde olan Trabzonspor da Ganalı oyuncuyu listesine aldı.