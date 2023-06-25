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Spor
AA 25.06.2023 15:55

A Milli Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

A Milli Kadın Sutopu Takımı, İsrail'de düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamada, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştır." denildi.

Otopeni kentinde düzenlenen elemelerde milliler, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı.

Grupta İsviçre'yi 10-8, İsveç'i 19-5 yenen milli takım, bugün oynadığı son maçta ise ev sahibi Romanya'ya 16-5 mağlup oldu.

2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3-16 Ocak tarihlerinde İsrail'de yapılacak.

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