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Spor
TRT SPOR 25.06.2023 15:50

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, performansıyla dikkat çekti. Tüm kulvarlarda 20 kez fileleri havalandıran Belçikalı golcü, önümüzdeki sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Michy Batshuayi Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Michy Batshuayi, Fenerbahçe adına sezonun en iyilerinden biri oldu. Belçikalı futbolcu, attığı 20 golle sarı lacivertli camianın beğenisini kazandı.

Spor Toto Süper Lig’de 12, Avrupa Ligi'nde 3 kez fileleri sarsan Batshuayi, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile oynanan finalde attığı 2 golle sonucu belirledi ve kupanın kazanılmasında büyük rol üstlendi.

Ligde 12 kez ağları havalandıran Michy Batshuayi, 29 gollü Enner Valencia'nın ardından bu alanda takımının en çok fileleri havalandıran 2’nci futbolcusu oldu.

Belçikalı futbolcu, Avrupa ve Suudi Arabistan’dan çeşitli teklifler olmasına rağmen Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmüyor.

Edin Dzeko’yu transfer eden sarı lacivertliler de, Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

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