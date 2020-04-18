Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacağını iddia etti.

Beşiktaş Kulübünün Instagram hesabına konuk olan Ganalı futbolcu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız"

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde renklerine kattığı 33 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, şunları söyledi:

"Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken 'Kupayı kazanacağız.' demiştim, kimse inanmamıştı ama kazandık. Şimdi de şunu söylüyorum; lig tekrar başlayınca Boateng ve Beşiktaş olarak birçok şey yapacağız ve şampiyon olacağız. Ondan sonra da inanılmaz bir kutlama yapacağız"

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantina sürecini İtalya'da geçiren Boateng, futbolu çok özlediğini belirterek, "Her gün yaptığımız bir iş. Sahaya çıkmayı, taraftarlarla bir arada olmayı, topa dokunmayı çok özledim. Bundan uzak kalınca özlüyorsunuz ve etkileniyorsunuz." dedi.