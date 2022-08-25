Kerem Atakan Kesgin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Dele Alli hep izlediğimiz bir oyuncuydu. Televizyonlardan izliyorduk, konsol oyunlarından biliyoruz kendisini. Ben de taraftarlar gibi çok heyecanlandım. Onun da bana katacağı çok şey vardır. Onunla idmana çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için kendisini çok özel hissettiğini kaydetti.

"Sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyorum. Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum. Umarım pazartesi günü hep birlikte büyük bir sevinç yaşarız. Benim için sakatlıksız, başarılı ve şampiyon olduğumuz bir sezon olur."

[Fotoğraf: AA]

Kerem Atakan, transferi öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile görüştüğünü söyledi.

"Transfer sürecinde Rıza hocayla çok konuştuk. Benim için yeri çok farklı bir isim. Bana 'çok büyük bir camiaya gidiyorsun, sana güveniyorum. İstedikten sonra bu işi layıkıyla yaparsın' dedi. Bu düşünceleri beni mutlu etti."

Siyah-beyazlı oyuncu, transfer sürecini anlattı.

"Sözleşmem devam ettiği için transfer sürecine dahil olmadım. Sadece işime motive oldum. Çünkü Sivasspor'la sözleşmem devam ediyordu. Maçlara motive olmaya devam ettim. Kulüpten, 'böyle bir şey var, haberin olsun' dediklerinde ben de çok heyecanlandım. Şu an çok mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

"8 ve 10 numaralı pozisyonlar bana daha yakın"

Genç futbolcu, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile henüz görüşmediğini söyledi.

"Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Olduğum mevkide çok kaliteli ve iyi oyuncular var. Forma savaşının içinde olacağım. Bu şansımı çok iyi kullanmaya çalışacağım. Orta sahada her bölgede oynayabiliyorum ama 8 ve 10 numaralı pozisyonlar bana daha yakın."

Kerem Atakan, yaşadığı sakatlıktan sonra geri dönmek için çok çalıştığını söyledi.

"Benim için zor günlerdi. İnandıktan, hırs ve azim olduktan sonra başarabildim. Çevremde de örnekler vardı. İlk sakatlık yaşayan ben değildim. İş disiplini ve çalışma derken o zor günler bitti."

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlı oyuncu, hayallerinde Avrupa olduğunu söyledi.

"İlk hayalimi gerçekleştirdim. Adım adım ilerlemek istiyorum. Önce burada oynamak istiyorum. Sonra olursa Avrupa olur. Zidane ve Modric'i örnek alıyorum. Türkiye'den ise Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin gibi isimleri çok beğeniyorum. Oğuzhan Özyakup'la fotoğraf çektirmiştim çünkü çok istiyordum. Kendisinin oyun tarzını çok beğeniyordum ve kendime örnek alıyordum."

[Fotoğraf: AA]

Kerem Atakan, Ismael'in yoğun idman temposu ile ilgili konuştu.

"Ben de Rıza hocayla iyi bir kamp geçirdim. O da çok yüksek tempolu antrenmanlar yaptırıyordu. Şu an için kendimi hazır hissediyorum. İdmanlarda ekstra çalışarak varsa eksiklerimi kapatmak istiyorum."