Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç
27 Ağustos Cumartesi:
17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak
19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Boluspor-Altınordu Furkan Aksuoğlu
28 Ağustos Pazar:
17.00 Bodrumspor-Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu
29 Ağustos Pazartesi:
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu
Etiketler: TFF
Son Haberler
- 15:16
- 15:12
- 15:06
- 15:17
- 15:17
Sıradaki Haber
Dev maçın hakemi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz