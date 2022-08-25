Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 Ağustos Cumartesi

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) Çağdaş Altay

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) Mustafa Kürşad Filiz

21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) Kadir Sağlam

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Mert Güzenge

19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) Sarper Barış Saka

21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) Ali Palabıyık

29 Ağustos Pazartesi

19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) Arda Kardeşler

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) Volkan Bayarslan