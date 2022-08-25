Dev maçın hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 4. haftası Trabzonspor ile Galatasaray arasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.
Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
27 Ağustos Cumartesi
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) Çağdaş Altay
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) Kadir Sağlam
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) Mert Güzenge
19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) Sarper Barış Saka
21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) Ali Palabıyık
29 Ağustos Pazartesi
19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) Arda Kardeşler
21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) Volkan Bayarslan