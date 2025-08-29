Açık 30.5ºC Ankara
Spor
TRT SPOR 29.08.2025 15:33

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Benfica Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile 22,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile el sıkıştı.

Sarı lacivertliler, milli futbolcu için uçuş planı hazırlıyor.

Bu arada Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini resmen açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe Transfer Haberleri
Polonya'da eski maden sahasında sular yükseldi
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
