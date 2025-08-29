Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile el sıkıştı.

Sarı lacivertliler, milli futbolcu için uçuş planı hazırlıyor.

Bu arada Portekiz ekibi Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini resmen açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.