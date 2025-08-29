Açık 30.5ºC Ankara
AA 29.08.2025 14:50

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev, Legia Varşova, AEK, Mainz, Hamrun Spartans ve Breidablik ile eşleşti.

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilirken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor'un da Konferans Ligi'nde rakipleri belirlendi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

