Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Dergisi'nin Şubat ayı sayısına açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki oyuncu, çocukluğunda beri Galatasaraylı olduğunu söyledi.

Genç yıldız, Süper Lig'den daha yüksek teklifler almasına rağmen sarı kırmızılı takımı seçtiğini belirtti.

Kerem, Galatasaray'a transfer olduğu dönemde birçok eksiği olduğu ifade etti. Genç oyuncu, takım arkadaşlarıyla birlikte kendini geliştirmek için çok çalıştığını dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın ligdeki durumunu da değerlendirdi. Mental olarak bu süreci doğru yönetemediklerini vurgulayan Kerem, futbolcular olarak kötü gidişata dur diyeceklerini belirtti.

Kerem, ünlü film karakteri Harry Potter'u anımsatan gol sevincine de değindi. 23 yaşındaki oyuncu, taraftarların benzetmesiyle birlikte böyle bir imaj oluşturma kararı aldıklarını ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerindeki sıkıntılı dönemlerde en büyük destekçisinin babası olduğunu da açıkladı. Yetenekli oyuncu, babasının 1 yıl boyunca kendisini Kocaeli'den, İstanbul'a antrenmanlara getirdiğini söyledi.