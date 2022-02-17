Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes-Bayern Münih maçının tarihi belli oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, 29 Mart Salı günü oynanacak.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, 7 Ocak'ta oynanması gereken ancak lacivert-beyazlı takımdaki COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenen 19. hafta karşılaşmasının 29 Mart Salı günü yapılacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Etiketler: Basketbol
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