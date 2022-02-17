Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ahmet Nur Çebi üçüncü kez koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Kulübü Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi'nin tedavi süreci başladı.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."
Başkan Çebi daha önce iki kez koronavirüse yakalanmıştı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2022
İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/SKg39Bx4BA
Etiketler: Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Koronavirüs
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