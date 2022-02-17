Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Vahit Albayrak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz'ın destekleriyle ilçe merkezi ve mahallelerinde eğitim alan 150 öğrenci, gruplar halinde Erzurum'a getirilerek kayak eğitimi verildi.

[Fotoğraf: AA]

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği projeye, Uzundere Kaymakamı Özen de destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Palandöken Kayak Merkezi ve Kayakla Atlama Kuleleri acemi pistinde gruplar halinde eğitim alan öğrenciler, aynı zamanda kent merkezindeki tarihi ve kültürel yerleri de gezme imkan buldu.

[Fotoğraf: AA]

İlçeden 170 kilometre gelen minik öğrenciler, antrenör Ahmet Aktaş'tan aldıkları eğitimle kayak öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.