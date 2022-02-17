Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lakers'ta Anthony Davis en az 2 hafta oynayamayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın all-star pivotu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Davis'in tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Davis'in durumunun, NBA All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
Bu sezon diz sakatlığı nedeniyle de yaklaşık bir ay forma giyemeyen ABD'li pivot, çıktığı 37 maçta 23,1 sayı, 9,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Etiketler: NBA
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