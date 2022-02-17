Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez vaka görülmedi
[Fotoğraf: Reuters-arşiv ]
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları sıkı tedbirlerle devam ediyor. Yetkililer, ilk kez 16 Şubat Çarşamba günü koronavirüs vakası çıkmadığını açıkladı.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşılırken, güzel bir haber geldi. Sıkı tedbirler altında gerçekleştirilen Oyunlarda 16 Şubat Çarşamba günü yapılan testlerin sonucunu açıklandı.
Deniz aşırı ülkelerden 14 bin kişinin katıldığı oyunlarda ilk kez pozitif COVID-19 testine rastlanmadı.
Pandemi önleme ve kontrol ofisi Genel Müdürü Huang Chun, "Kapalı döngü ve sıkı tedbirler COVID-19'u kontrol edebileceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları 20 Şubat'ta sona erecek.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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