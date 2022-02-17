Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Mustafa Pektemek'in testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Mustafa Pektemek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımda Mustafa Pektemek'e COVID-19 testi uygulandı.
33 yaşındaki forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
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