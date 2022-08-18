Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Kepez Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarında okçuluk kursuna çocuklarını gönderen ev hanımlarının talepleri üzerine onlara yönelik seanslar açıldığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Turgut Özal Spor Salonu’nda haftada 6 gün yapılan kursların sabah seanslarında kursiyerler ile lisanslı sporcular, öğleden sonra ise ev hanımları ok atıyor.

Ev hanımı kursiyerlere haftanın 2 günü birer saat özel seans açtıklarını belirten okçuluk antrenörü İleyda Keleştemur, yeni dönemde talep olması durumunda ek kurslar açabileceklerini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Yaz kurslarına 9 yaşındaki oğlu Salih ile birlikte kayıt yaptıran anne Leyla Çiftçi de, okçuluktan keyif aldıklarını söyledi.