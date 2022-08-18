Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kepez'de ev hanımları için okçuluk kursu açıldı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen okçuluk kursunda gelen talep üzerine ev hanımlarına yönelik seanslar düzenlemeye başlandığı bildirildi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Kepez Belediyesi Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarında okçuluk kursuna çocuklarını gönderen ev hanımlarının talepleri üzerine onlara yönelik seanslar açıldığı belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Turgut Özal Spor Salonu’nda haftada 6 gün yapılan kursların sabah seanslarında kursiyerler ile lisanslı sporcular, öğleden sonra ise ev hanımları ok atıyor.
Ev hanımı kursiyerlere haftanın 2 günü birer saat özel seans açtıklarını belirten okçuluk antrenörü İleyda Keleştemur, yeni dönemde talep olması durumunda ek kurslar açabileceklerini duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Yaz kurslarına 9 yaşındaki oğlu Salih ile birlikte kayıt yaptıran anne Leyla Çiftçi de, okçuluktan keyif aldıklarını söyledi.
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