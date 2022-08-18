Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 1500 çocuk spor branşlarında eğitim aldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çocukların sosyalleşerek farklı spor dallarını öğrenebilmesi amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları Projesi'nde 1500 çocuğa eğitim verildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik başlatılan ve yaklaşık 2 ay süren projenin kapanış töreni, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi.
Programa, çeşitli spor dallarında eğitim alan 1500 çocuk ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocukların verimli bir tatil süreci geçirdiğini belirterek, "Tenis, basketbol, futbol ve yüzme dalında eğitim verdik. Çocuklarımız disiplin sahibi oldu, sporcu ahlakı kazandı." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mersin
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