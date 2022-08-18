Dünya Bankası'nda bürokrat olarak ABD, İngiltere ve Çin'de görev yapan Guli, Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıştığı, çevre sorunlarına dikkati çeken gençlerden esinlenerek, kariyerini bırakıp iklim dostu projelere yöneldi.

Küresel su krizine dünyanın dikkatini çekecek bir eylem planı hazırlayan Guli, 2016'da yedi haftada, yedi kıtada, yedi çölde 40 maraton koştu.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl ise gezegende kuraklıktan en çok etkilenen 200 yerde maraton koşmaya karar veren Guli, maratonlarına Dünya Su Günü'nde vatandaşı olduğu Avustralya'daki Uluru'da başladı.

Guli, Özbekistan, Tacikistan, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Zimbabve, Botsvana ve Güney Afrika'da koştuktan sonra Türkiye’ye geldi.

[Fotoğraf: AA]

Susuzluk Vakfı'nın (Thirst Foundation) kurucusu Guli, Pamukkale travertenlerinde, Aydın ve Antalya'da koştuktan sonra Konya'nın Karapınar ilçesindeki obrukların arasında 76'ncı maratonunu gerçekleştirip Tuz Gölü'ne geçti.

"Küresel anlamda çok büyük bir su krizinin ortasındayız"

Gölün kuruyan bölümünde, tuz tabakası üzerinde 42 kilometre koşan 51 yaşındaki Mina Guli, mücadelesini ve hayallerini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Guli, Türk halkının ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guli, koşmak için sabırsızlandığı etaplardan birinin de obruklar ve Tuz Gölü olduğunu kaydetti.

"Dünyadaki su krizinin aciliyeti konusunda farkındalığı artırmak için buradayım. Özellikle temiz suyu doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 90 oranında kullanan şirketleri ve hükümetleri harekete geçirerek bu konuyu gündemlerine almaları için koşuyorum. Küresel anlamda çok büyük bir su krizinin ortasındayız. En büyük problemse bunun görünmez oluşu. Pek çok insan bunu görmüyor ya da hiç fark etmemiş."

[Fotoğraf: AA]

"Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu"

Guli, obrukların arasında koşarken gördüklerinin kendisine büyük üzüntü yaşattığını vurguladı.

"Koştuğum yol boyunca devasa büyüklükte obruklar gördüm. Bunun sebebi yer altı sularının çekilmesi. Bunu değiştirmek için harekete geçebiliriz. Örneğin, ekinlerimizi sulama şeklini değiştirebiliriz, bu sadece bir örnek. Şimdi Tuz Gölü'nde koşuyorum. İnanılmaz güzel bir göl. Yıllar önce bu gölde çok su vardı. İklim değişikliği sonrası şimdi su üzerinde değil, tuz üzerinde duruyoruz. Çok güzel bir ülkeniz, çok güzel bir dünyamız var. Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu."

[Fotoğraf: AA]

Hedefi dünyadaki 200 şirketten su konusunda taahhüt almak

Guli, koşularını çeşitli sivil toplum örgütleri ve Hollanda hükümeti tarafından sağlanan finansal destekle yürüttüğünü anlattı.

"Nihai hedefim, Mart 2023'te Birleşmiş Milletler'de yapılacak su zirvesi öncesi dünya çapındaki 200 şirketten su konusunda somut adımlar atma taahhüdünde bulunmalarını sağlamak. Kaybedecek, boşa harcayacak zamanımız yok."

[Fotoğraf: AA]

Guli, Türkiye etabını İstanbul'da tamamladıktan sonra Avrupa maratonlarını, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Stockholm, Karadağ, Hırvatistan, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya ve İngiltere'de koşacak.