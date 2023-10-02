Kenan Koçak Milli Takım'da yaşanan tüm süreci anlattı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenen Kenan Koçak, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım"

Kenan Koçak, federasyon çatısı altında bulunmasa da Türk futboluna destek vermeye devam edeceğini belirtti.

"Bir işe başladığınız zaman ayrılıklar da olabiliyor. Öncelikle Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Müslüm Özmen, Yusuf Günay'a özellikle Hamit Altıntop'a ve diğer yönetici büyüklerime, benimle alakalı düşünceleri, benimle devam etmek istedikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben bu süreçten sonra yardımcılık yapmak istemediğim çünkü 2 sene önce ilk defa yardımcılık yaptım ben. Bu 2 yılda gerçekten çok zor bir iş olduğunu gördüm. 2 sene önceki teklifi; proje için, bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım. Güzel istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ettim ve sarılarak ayrıldık. Ne kadar federasyon altında görev almasak da bu milli takım hepimizin milli takımı. Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim. Burası milli takım, milli takım görevinden kaçılmaz. İnsan ister istemez her türlü sorumluluğu biliyor. O yüzden artık dışardan ya da başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım."

"Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk"

Kenan Koçak, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son 3 maçından 1 galibiyet çıkartması halinde Almanya biletini büyük ihtimalle alacağını ifade etti.

"Bir iş yapıyorsak inanırsınız. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk. Söylediğim gibi bu kararı veren yetkililere saygı duymak lazım. Kendi düşünceleri vardır ki bu karara vardılar. Biz hoca olarak yönetimin verdiği karar saygı duymak zorundayız. O kararlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Tabii ki şu an grupta iyi bir durumdayız. Hırvatistan ile aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanabilecek güce sahibiz. 1 galibiyet ile büyük ihtimalle Almanya bileti alınmış olacak. O yüzden milli takıma veda ettik ama gönlümüz rahat veda ettik. Eminim ki bu çocuklar geri kalan adımları atıp Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonası'na götürecekler."

"Montella'nın yolunu açmak için TFF'nin teklifini kabul etmedim"

Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin kendisinden Montella'nın yardımcılığına devam etmesini istediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

"Öncelikle ben yönetim ile bu konuşmayı yaptım. Yönetimin bana karşı bir talebi oldu. Montella hoca ile ben bu tür konulara girmedim, hiç konuşmadım. Bunun altını çizmek lazım. Yönetimin bana bir teklifi oldu ama yeni teknik direktör için de böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin olmasının daha iyi olacağının inancındayım. O yüzden yol açmak amacıyla böyle bir karar aldım. Kendi kariyerim açısından da yine tekrardan teknik direktör olarak kariyerime devam etmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Öyle bir teklif gelse zaten durumlar daha değişik olurdu"

Koçak, kendisine milli takım teknik direktörlüğü için teklif gelmediğini söyledi.

"Yok öyle bir teklif gelmedi. Ancak konuşmalar oldu. Öyle bir teklif gelse zaten durumlar daha değişik olurdu. Ama söylediğim gibi fikir alışverişleri o konuda oldu. Ama yönetim son kararını Montella'dan yana kullandı. Saygı duymak lazım, hayırlı olsun."

"Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım"

Kenan Koçak, Milli takımda teknik direktör Kuntz ile futbolcular arasında son zamanlarda bağların zayıf olduğu yönünde çıkan haberlere de cevap verdi.

"Futbol takımında oynamak isteyen var, istemeyen var. Kiminin hocasıyla ilişkisi daha iyi olur, kiminin daha az iyi olur. Mutlu olanlar, mutsuz olanlar var. Bu sorunun aslında muhatabı bir yönüyle ben değilim. Çünkü, ben futbolcularla kendi ilişkilerim içerisinde çalışmalarımı, görüşmelerimi yapıyorum. Hoca da kendi görüşmelerini yapıyordu oyuncularla. Öyle büyük bir sorun olduğu, aşırı derece büyük kavgalar olduğuna ben şahit olmadım. Tabii ki zaman zaman fikir ayrılıkları olabilir ama bu da futbol takımı için normal. O yüzden bu sorunun nihai cevabı başka taraflardan verilirse daha iyi olur."

"Elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık"

Kenan Koçak, Milli takımdaki görevini bıraktıktan sonra birçok oyuncunun kendisini arayıp, vedalaştığını belirtti.

"Futbolcuların hepsi kardeşim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen hemen hepsi aradı, hepsiyle görüştük. Allah yollarını açık etsin. İletişimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Biz elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık. Onların sorunlarıyla meşgul olmaya çalıştık. Çünkü, sahaya rahat çıkmalarını istedik. Hepsi karakterli çocuklar. Umuyorum gerekli olan, hak ettikleri başarıları elde ederler. Onlar, bunları hak ediyorlar."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Sağ olsunlar çok teklif aldık"

Birçok takımdan teklif aldığını ancak görevde olan teknik direktörleri olduğu sürece bunları açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Kenan Koçak, inandığı bir projede çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

"Bizler profesyoneliz. Şu anda kendimi ülke olarak sınırlamış değilim. Şurada çalışırım, şurada çalışmam diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan, projeye açığım. Nerede, nasıl bir proje olur onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra durumlar biraz değişti. İlgi alanımız, konsantrasyonumuz başka yöne ayrıldı. O yüzden bizde artık zaman ne gösterecek bakacağız. Almanya'dayken de teknik direktör olduktan sonra hiçbir şekilde spekülasyonlara girmedim. Hiçbir şekilde yorum getirmedim. Onun için de şimdi de herhangi bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü kulüplerde hoca arkadaşlarımız, yöneticiler var. Çok samimi, içten görüşmelerimiz var. Onun için bu tür görüşmeleri daha profesyonelce yaşayıp, kendime saklamak istiyorum. Sağ olsunlar çok teklif aldık. Bundan sonra bakalım ne olacak. Söylediğim gibi durum değişti. Aralarında inandığımız, iyi bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederiz."

"Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var"

Türk futbolunun gelecek yıllarda iyi olacağını belirten Kenan Koçak, öncelikle Türk teknik direktörlere sahip çıkılmasını istedi. Kenan Koçak, birçok başarılı Türk antrenörün geldiğini söyledi.

"Öncelikle yöneticilerimize, futbolumuza çok değerli yabancı oyuncular kattıkları için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu sene o kadar kaliteli yabancı oyuncu geldi ki umarım onlar Türk futboluna katkıda bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde iyi çalışmayıp, güncel performanslarını artırmazsak ister istemez biz onların, onlar bizim seviyemize gelebilir. Biz maalesef kendimizi biraz küçük görmeye alışığız. Sanıyoruz ki Avrupa'da, dışarıda her şey daha farklı gibi bir yapımız var. Öncelikle kendi insanımızın, kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim. Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var. Geçen sene Emre hocam iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Arda hoca, İlhan Palut hoca senelerdir öyle. Ömer hoca bir yandan, Çağdaş hoca bir yandan... Saymakla bitmeyecek değerli hocamız var. Sözde değil, onlara sahip çıkalım. Onlara sahip çıktıkça onlar da Türk futboluna katkıda bulunup, katkıda bulundukça da futbolcu yetiştirip başarı gelecektir. Kendi ülke insanına inanan biriyim. Kalitemiz var ama sadece bu yetmiyor. Liyakat, her gün üstüne koyarak artar, her gün üstüne koyarak çalışılır. Onun için liyakat çok önemli. Önümüzdeki yıllarda Türk futbolu daha iyi olacak inşallah."

"Futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin"

Koçak, görevde oldukları süre boyunca yurt dışında birçok futbolcuyu takip ettiklerini, bu dönemde de izlemeye devam edeceğini belirtti.

"Bizim futbolcu izlememiz devam ediyordu. Bu sadece ben, Stefan hoca ya da ekiple değil. Hepimizin kendine göre bir çevresi, görüştüğü gözlemciler vardı. O yüzden tabii ki biz de ona göre araştırma yapıyorduk. Bu bitmeyecek, devam edecek. Benim Avrupa'da Türk futbolu için inandığım biri olduğu zaman yine gönlüm ister ki buradaki futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin. O yüzden çalışmalarımız devam edecek."