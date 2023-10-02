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Spor
DHA 02.10.2023 10:20

Altay'da kral durdu

Trendyol 1. Lig'de Altay formasıyla 4 kez gol kralı olan Marco Paixao, son 4 maçta skora katkı sağlayamadı.

Altay'da kral durdu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Ligin ilk haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında ilk golünü atan 39 yaşındaki Portekizli yıldız, diğer golünü ise Kocaelispor deplasmanında penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın en önemli gol silahı olan Paixao, son haftalarda girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Son 4 haftadaki Göztepe, Erzurumspor (D), Bodrum FK ve Giresunspor randevularında sessiz kalan usta santrfor, bu hafta İzmir'de oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında suskunluğunu bozmaya çalışacak.

Altay'da 6. sezonunu geçiren Paixao, 1. Lig'de çıktığı 141 maçta 99 kez rakip fileleri sarsarken, Süper Lig'de 23 maçta 2, Türkiye Kupası'nda 6 müsabakada 4 gol attı.

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