Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, milli takımdan döndükten sonra Kenan Karaman'a uygulanan PCR testi pozitif çıktı.

Kenan Karaman evinde karantinaya alındı ve Fortuna Düsseldorf'un pazar günü Darmstadt 98'e karşı oynanacağı karşılaşmada forma giymeyecek.

Takımın sportif direktörü Klaus Allofs, Kenan Karaman'ın hızlı bir şekilde iyileşmesini ümit ettiklerini belirtti.

"Bu olay salgın sırasında oyuncuların milli takımlara gönderilmelerinin büyük bir riskle ilişkili olduğunu gösteriyor."