Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Kayserispor'da sürpriz ayrılık
[Fotoğraf: AA]
Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Hırvat teknik adam Robert Prosineck ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Başkan Gözbaşı, "Çok değerli hocamız Prosineck duranlaşma süremiz doldu. Kendisini, duruşu ve özverisiyle asla unutmayacağız" dedi.
Rumen kaleci Silviu Lung ile yola devam edeceklerini açıklayan Gözbaşı, "Türkiye'nin gözü ondaydı. Lung bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.
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