Başkan Gözbaşı, "Çok değerli hocamız Prosineck duranlaşma süremiz doldu. Kendisini, duruşu ve özverisiyle asla unutmayacağız" dedi.

Rumen kaleci Silviu Lung ile yola devam edeceklerini açıklayan Gözbaşı, "Türkiye'nin gözü ondaydı. Lung bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.