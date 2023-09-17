Kayserispor'da Recep Uçar ilk maçında galibiyetle ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ilk maçına çıkan teknik direktör Recep Uçar, müsabakayı galip tamamladı.

48 yaşındaki Uçar ilk maçında Gaziantep FK karşısında kazanan taraf olmanın mutluluğunu yaşadı.

Maç öncesi ve sonrasında taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaşan Recep Uçar; “İlk maçımda galip gelmek çok önemliydi. Taraftarımız önünde kazandık. Umarım galibiyetler devam eder. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Mame Thiam gollerine devam ediyor

Ligde geride kalan 5 maç sonunda 9 puana ulaşan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Mame Baba Thiam bu sezon forma giydiği 5 maçta 5 gol attı.

Gaziantep FK maçında sahaya kaptan olarak çıkan ve 90 dakika sahada kalan Thiam her iki yarıda attığı gollerle galibiyetin mimari oldu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Mame Baba Thiam, İstanbulspor, Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarında gol sevinci yaşadı.

Bu sezon bir maçta 2 gol birden atan Mame Baba Thiam, ligdeki gol sayısını ise 5’e çıkarttı.