Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Mustafa Pektemek ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deneyimli oyuncusu Mustafa Pektemek ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanarak oyun dışında kalan Mustafa Pektemek'in burnunun kırıldığı tespit edildi.
İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edilen oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sağlık Bilgilendirmesi | @AcibademSaglik pic.twitter.com/4dq6wtGE0J— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) January 25, 2022
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