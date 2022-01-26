Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli buz patenci İklim Şentunalı Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı
Artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri gerçekleştirdi.
Milli buz patenci İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde buz pateniyle performans sergiledi.
Ay-yıldızlı sporcunun gösterisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni performansı. pic.twitter.com/1GZ7b22VWo— TRT HABER (@trthaber) January 26, 2022
Son Haberler
- 11:51
- 11:43
- 11:37
- 11:31
- 11:24
Sıradaki Haber
NBA'de Furkan Korkmaz sevindi, Alperen Şengün üzüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz