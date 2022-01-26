THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.

27 Ocak Perşembe

20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Asvel

28 Ocak Cuma

19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova

21.00 AS Monaco - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin