Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı
THY Avrupa Ligi'nde 23. haftası 27 Ocak Perşembe günü oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 23. hafta heyecanı 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit’e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.
27 Ocak Perşembe
20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Asvel
28 Ocak Cuma
19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova
21.00 AS Monaco - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin
Etiketler: Basketbol
Son Haberler
- 11:43
- 11:37
- 11:31
- 11:24
- 11:27
Sıradaki Haber
Avustralya Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz