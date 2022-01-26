Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, hala düşünüyorum"

Elmas, TFF ile olan ilişkilere değindi.

"Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Ciddi ve çok sert görüşmeler yaptık." dedi. Hakemlerin ciddi hataları olduğunu ileri Elmas, "Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Federasyon içinde bizim gitmemizi isteyenler var. Onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, hala düşünüyorum."

"Federasyonla görüşmelerimizde avantaj istemedik"

Elmas, Türk futbolunun içine düştüğü durumdan çıkmaması halinde Galatasaray dahil hiçbir kulübün borcunu ödeyemeyeceğini vurguladı.

"Tüm gelirler aşağı indi. Adalet duygusunun yok olduğu, şampiyonluğun iyi hamleler yapılarak kazanıldığı inancının dibe vurulduğu bir ortamda bazı şeyleri düzeltmemiz lazım."

Elmas, federasyonda farklı kurullarda farklı dengelerin olduğunu savundu.

"Tüm dengelere kimin hakim olduğu belli. Federasyonla görüşmelerimizde avantaj istemedik. Kulüplere rağmen orada kalabileceğini bilen kurullar var. Bu devam ediyor, kimse umursamıyor ve olan Türk futboluna oluyor."

Fatih Terim ile yolların ayrılması

Elmas, Fatih Terim ile yolların ayrılmasına ilişkin de konuştu.

"Galatasaray Kulübü başkanı istediği teknik direktörle istediği zaman görüşebilir. Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Terim'in sonuna kadar arkasında durdum. Yazdan beri bir görüşme yok. Fatih Terim'e de görüşmeleri anlattım. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı zamanki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı. Ben hala Fatih Terim'in önemli futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Bir efsanemizin sahadaki sonuçlarla yıpranmasını istemediğimi, onu bir futbol aklı olarak başkan yardımcısı göreviyle yanımda görmek istediğimi söyledim. Kendisi bunu istemedi. Yönetimde Terim'in kalmasını isteyen de oldu."

"21 milyon euro uzun vadeli transfer listesidir"

Sezon başında gerçekleştirdikleri transferleri, izleme komitesinin listesine göre ve eski teknik direktörleri Fatih Terim'in onayıyla yaptıklarına dikkat çekti.

"Takım böyle kuruldu. 21 milyon euro uzun vadeli transfer listesidir. Biz bir ilk daha yaptık. Transfer evraklarının tamamını denetleme kurulumuza sunduk. Hangi oyuncuyla, hangi menajerle görüşülmüş, izleme komitesinin raporları, aracı ve kulüple yapılan sözleşmeler, bunların denetlenmesi için kurula verdik."

Elmas, kulüpte sadece oyuncuların giymesi gereken formaların çeşitli platformda satışta olduğuna vurgu yaptı.

"Savcılıkta bunun davası devam ediyor. Bu konuyla ilgili videoları ve rakamları savcılığa teslim ettik. Bunu hocaya (Fatih Terim) söyleyerek yaptık. O da asla izin vermezdi. Kendisi de sonuna kadar gitmemizi söyledi."

"Ne ibrayı ne seçimi düşünüyorum"

Elmas, ibra edilmemesi halinde seçim kararı alıp almayacağı sorusuna yanıt verdi.

"Çok adaylı seçimden 41 oyla çıktık. Sonrasında da camiada herkesi içeri almak için çok çaba gösterdik. Galatasaray'ın ciddi sorunları var. Ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum. Camiamızın dinamikleri bellidir. Mart ayında olağan genel kurul var. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse kendi takdirleriyle, oylarıyla karar vereceklerdir. Buna da saygı duyarım. Tüzüğümüz gereği neyse yaparız. İbra tehlikesi de görmüyorum."

Florya Projesi

Elmas, Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı büyük tehlike olarak gördüğünü kaydetti.

"Galatasaray'ın geleceği açısından kulübü zor durumdan çıkarabilecek en önemli proje maalesef iptal olan Florya Projesi. İmarı da iptal oldu. İmarını çıkarmak için ciddi çalışma yapıyoruz. Eski başkanlarımızdan destek istiyorum. Dursun Özbek'ten de rica ettim. Geleceğimizi kurtaracak bu konuda tecrübeli insanların desteğini istiyorum. Geleceğimizi kurtaracak projeyi önümüzdeki 1,5-2 ay içinde genel kurula getirmek istiyoruz. Galatasaray'ın borçlarını tamamen ödeyebileceğimiz bir proje olarak düşünüyoruz. Görüşmeleri yapıyoruz. Bunun detayını vermek istemiyorum. Anlaşmayı bozmak isteyenler olur. İşin diğer tarafı da var. Kemerburgaz için de ruhsat başvurusu yaptık. Ruhsat alıp şubat ayında başlamak istiyoruz."

Transfer çalışmaları

Elmas, transferde bir-iki oyuncu almayı planladıklarını belirtti.

"Gomis de görüştüğümüz oyunculardan biri. Yedlin büyük ihtimal takımdan ayrılacak. Onun yerine Omar'ı koyacağız. Gözü iyileşti."

Elmas, kendilerinin 3 yıllık bir dönem için geldiklerini ve 7 aylık bir çalışmayla yargılamanın doğru olmadığını anlattı.

"Galatasaray'ı buradan çıkarma irademiz var. Üyelerin alacağı her türlü karara saygılıyım. Ben onların arasında yaşamaya devam edeceğim. Galatasaray, Türkiye'nin ilk borçsuz spor kulübü olma şansına sahip. Anlattığım proje gerçekleşirse bu olur. Takım da toparlayacak. Küme düşme tehlikesi olmayacak."