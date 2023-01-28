Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor'da Mensah 4 hafta sahalardan uzak kalacak
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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Bernard Mensah'ın sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, adale sakatlığı yaşayan Mensah'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Koç, oyuncunun İspanya'da 4 hafta tedavi göreceğini belirtti.
Tecrübeli oyuncu bu süre içerisinde sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor, Medipol Başakşehir, Bitexen Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
Etiketler: Kayserispor
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